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如何落實禁令？澳洲限制青少年使用社群媒體 僅YouTube豁免

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲立法通過，社群媒體要在2025年末以前，採取「合理步驟」禁止16歲以下使用者。美聯社
澳洲立法通過，社群媒體要在2025年末以前，採取「合理步驟」禁止16歲以下使用者。美聯社

澳洲通過全球第一個限制青少年使用社群媒體的立法，2025年底就將生效，要求社群媒體必須採取「合理步驟」阻絕16歲以下的孩童使用者，違者面臨最高4,950萬澳幣（3,200萬美元）罰款。外界馬上有的疑問是：澳洲要怎麼落實這個禁令？

這項法案現在還沒有具體的執行辦法，將先由科技公司KJP在明年1-3月隨機抽樣1,200人進行試驗後，視試驗結果，由監督這項試驗的諮詢顧問機構「年齡確認驗證計畫」（Age Check Certification Scheme）在明年年中以前提出實施建議。

KJR曾執行與國防、選舉相關的案子，這次試驗的重點在於運用科技，驗證使用者年齡、但又不侵害隱私和安全，將成為史上最大型的年齡驗證技術試驗之一，最終結果可能為全球立法者和科技平台設定一些方向。現今外界基於憂心未成年孩童的心理健康與資料蒐集，日漸呼籲社群媒體應對使用者施加年齡限制。

KJR將對澳洲受試者進行試驗的年齡估定方法，包括：請使用者自行上傳自拍影片，進行生物識別分析，分析完成後即刪除影片；或者使用者上傳身份證明文件到第三方機構，該機構驗證後發出匿名年齡確認代碼給社群平台；或者透過電子郵件帳號活動等資料交叉分析，推斷使用者年齡。受試者將積極試圖欺騙相關科技，以測試這些科技的強度。

澳洲的禁令影響到Meta旗下的Facebook、Instagram，還有X、TikTok、Snapchat等社群平台。Google的YouTube因為教育功能，得到豁免。

已為Meta新系統提供Instagram用戶年齡驗證的Yoti政策與法規長道森說，澳洲政府將採取的途徑，也將影響其他國家驗證社群媒體用戶年齡的方式。

Meta紐澳政策總監嘉利克表示，目前Yoti提供的服務有助Instagram維護青少年穩私政策，但還無法確定擴大應用Yoti，能否被澳洲政府認定為「合理步驟」。

Instagram TikTok 使用者 未成年 澳洲 社群媒體

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