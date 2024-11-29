快訊

馬龍換球衣！馬英九首握球拍會奧運六金 雙馬開球後雙龍搶珠

台積電原本要取的名字被捷足先登 結果這家市值現僅台積電的1600之一

身心調適假看到要能吃到 公僕揭請假難處：愛貓死了適用嗎？

調查：鋼鐵大廠幾不用再生能源 低碳轉型遠落後

中央社／ 新加坡29日綜合外電報導

一份對全球18家大型鋼鐵業者所做的調查顯示，鋼鐵巨頭們在轉型低碳生產上遠遠落後，一些大廠的生產所需能源仍全部仰賴化石燃料。

路透社報導，鋼鐵業約佔全球碳排總量的7%，相當於整個印度在全球所佔碳排量；傳統的燃煤煉鋼每產出1噸鋼鐵，就產生2噸二氧化碳排放。

當前其實已有取代傳統燃煤煉鋼的方法，包括煉鋼電爐（EAF）改用再生能源，也有人力推用綠氫而非燃煤來製鋼。綠氫是透過再生能源把水電解後取得，已成為運輸和煉鋼等難以脫碳產業減少碳排一項方法。

總部設於雪梨的氣候環團Action Speaks Louder指出，然而2022到2023年，全球一些規模最大的鋼鐵業者的煉鋼能源仍99%仰賴化石燃料。

這份最新調查的作者兼Action Speaks Louder策略主任凱利（Laura Kelly）表示，鋼鐵被視為難以減碳的產業，最主要難關其實是成本負擔問題，「形同讓鋼鐵製程減碳在技術上仍做不到」。

調查指出，表現最佳的鋼鐵業者為瑞典的SSAB公司，19%煉鋼所需電力來自再生能源；表現最差勁企業裡不乏南韓的業者。

現代鋼鐵（Hyundai Steel）、東國製鋼（DongkukSteel）、浦項鋼鐵（Posco）雖然大部分用的是電爐，然而他們使用再生能源比例不是零就是趨近於零。

凱利表示，出於已對化石燃料基礎設施（包括進口引進原料的碼頭和管線）投入重本，一些公司覺得維持現有作法（如燃煤煉鋼）能維繫既得利益。

再生能源 化石 減碳

延伸閱讀

2024產業戰略高峰論壇 「AI催動產業低碳化與智慧化」

活化蚊子館！南投埔里花卉展30日登場 知名糕餅大廠同步開幕

博盛專注高毛利高階應用 憑技術差異化突圍

影／民進黨緊盯中市明年總預算 藍綠互嗆幾度衝突

相關新聞

「黑五」躺在家血拼 行動裝置下單達1281億元 超越桌機

面對黑色星期五(Black Friday)大減價，許多消費者感恩節當天便使用手機網購、搶折扣先機，零售商也因應行動購物風...

「黑五」不再瘋狂 他們為何仍一大早在店門口排隊？

網路購物的興起和零售商提前開始促銷活動，「黑色星期五」已不再是往年那樣的瘋狂購物盛宴。儘管黑色星期五的光環消退，仍有一群...

石油業金主籲川談判：委內瑞拉減無證客 美增石油進口

華爾街日報(WSJ)28日獨家報導，經常與總統當選人川普在海湖莊園(Mar-a-Lago)一起打高爾夫球的億萬富豪、共和...

加國控網路廣告涉反競爭行為 Google將上法庭辯護

加拿大競爭局今天表示，由於Alphabet旗下Google的網路廣告疑似存在反競爭行為，已向該公司提起訴訟。Google...

巴菲特能解釋：前NFL傳奇球員買的蘋果股票 如何成了他最佳投資

前NFL傳奇球員格隆考夫斯基（Rob Gronkowski）在2014年買進價值69,000美元的蘋果（Apple）股票...

美不擔心陸12月起限制鎢出口 南韓大礦場上東即將恢復開採

中國大陸從這個周末的12月1日起，將開始限制關鍵金屬鎢的出口，這是一種用在武器和半導體的極堅硬金屬，對岸控制了80%的供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。