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加國控網路廣告涉反競爭行為 Google將上法庭辯護

中央社／ 渥太華28日綜合外電報導

加拿大競爭局今天表示，由於Alphabet旗下Google的網路廣告疑似存在反競爭行為，已向該公司提起訴訟。Google駁斥，強調廣告買賣雙方都有多樣化的選擇，將在法庭上陳述案情。

綜合法新社與路透社報導，加拿大競爭局（Competition Bureau）在聲明中表示，已訴請競爭法庭（Competition Tribunal）下令，要求Google出售該公司2項廣告技術工具並予以開罰，促使該公司遵守加拿大競爭法。

Google對此表示，這起控訴「忽略廣告買賣雙方在激烈競爭中都有許多選擇，我們期待在開庭時為我方辯護」。

Google全球廣告副總裁泰勒（Dan Taylor）在聲明中指出：「我們的廣告技術工具能夠為網站和應用程式的內容帶來資金，並讓各種規模的企業都能有效觸及新客戶。」

加拿大競爭局2020年啟動調查，審視搜尋引擎龍頭Google採行的政策是否會損害到網路廣告產業競爭，今年稍早更將調查範圍擴及至廣告技術服務。

競爭局今天表示，經調查發現，Google是加拿大網路廣告技術服務最大供應商，並「濫用自身主導地位，透過某些行為來確保能維持、鞏固該公司的市場力量」。

美國司法部近來也試圖證明Google壟斷了發行商的廣告伺服器和廣告商的廣告網絡市場。

Google則辯稱，美國司法部漠視公司合法的商業決策，並稱網路廣告市場競爭是充滿活力的，同時提到美國政府選擇性挑出網路市場一小部分進行指控，並未將激烈的市場競爭納入考量。

加拿大 廣告 網路

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