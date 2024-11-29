巴菲特能解釋：前NFL傳奇球員買的蘋果股票 如何成了他最佳投資

前NFL傳奇球員格隆考夫斯基（Rob Gronkowski）在2014年買進價值69,000美元的蘋果（Apple）股票後，忘了兩年多。他那時雖然能從NFL合約和代言機會賺到數百萬美元，但卻是個股票小白。等他想起來，這筆投資已經增值到250,000美元，他賣掉了一部分，其他的繼續抱著，一直到今天，他擁有超過600,000萬美元的蘋果股票。

格隆考夫斯基參與NFL的11個賽季，領到的薪水大約是7,000萬美元。他現在退休了，進行多項商業生意，包括共同創辦一家媒體公司，還有一家沙拉連鎖店，獲利都沒有蘋果股票好。

巴菲特曾說過，「你不該買股，除非打算長期持有」；格隆考夫斯基的經驗是最佳例證。