美不擔心陸12月起限制鎢出口 南韓大礦場上東即將恢復開採

中國大陸從這個周末的12月1日起，將開始限制關鍵金屬鎢的出口，這是一種用在武器和半導體的極堅硬金屬，對岸控制了80%的供應鏈。但市場並不擔心。

美國9月已對大陸出口的鎢增加25%的關稅，川普上台後預計會再調高至50%。Hallgarten & Company的礦業策略師Christopher Ecclestone指出，鎢價上漲會使得開採變得更「有利可圖」。

於此同時，南韓首爾以東10多個小時車程、擁有世上數一數二的鎢礦蘊藏的上東（Sangdong音譯）礦場即將恢復生產。擁有採礦權的加拿大礦商Almonty Industries計劃明年夏季就能恢復到潛在產能的50%，已透過長期供應合約，同意提供上東45%的產量給美國。

專家指出，美國自己有鎢礦藏，只是不再進行商業開採，須依靠友岸外包來取得。