美國年底購物季好兆頭：今年感恩節網購額加速成長

感恩節周末通常象徵年底購物季正式開跑，現在有了好兆頭，數據顯示，在感恩節周末初期的全球電商銷售額成長7%，美國也成長4%，反映零售商大打折吸引消費者上門。

Salesforce在28日公布，截至美東時間28日下午2時，全球線上銷售額比去年同期增加7%至156億美元，美國也增長4%至31億美元，高於去年同期的2%。Salesforce指出，感恩節在美國的網購高峰將介於美東時間晚間7時到午夜，預料將占總銷售額的35%。

相較下，全球去年感恩節的整天線上銷售額只成長1%至317億美元，美國也僅增1%至75億美元。

Salesforce在20日預測，從感恩節前的周二到感恩節後的周一，這段「網購周」將進帳3,110億美元的全球銷售額。

美國零售商今年都提前推出更大膽的折扣，並加碼假期優惠，以吸引更多精打細算購物者的注意。百思買（Best Buy）執行長貝瑞（Corie Barry）本周稍早說，該公司預期「在促銷活動空檔的需求會下降，但影響比預期還大。目標百貨（Target）也表示，今年促銷活動的迴響比預期還強烈。

儘管柯爾百貨（Kohl's） 和梅西百貨（Macy's）等百貨公司審慎看待全年展望，但Abercrombie & Fitch和GAP卻因時尚服飾需求強勁而上調財測。零售巨頭沃爾瑪（Walmart）和亞馬遜（Amazon）也有望受惠。