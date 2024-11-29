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法公債殖利率比希臘還高！巴黎會走向希臘式債務危機嗎？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
法國總理巴尼耶（中）的政府提出的明年預算案恐怕過不了關。近期的政治動盪使法德10年期公債利差擴大了30個基點。馬克宏（前）6月宣布提前大選前還不到0.5個百分點。路透
法國總理巴尼耶（中）的政府提出的明年預算案恐怕過不了關。近期的政治動盪使法德10年期公債利差擴大了30個基點。馬克宏（前）6月宣布提前大選前還不到0.5個百分點。路透

法國的借貸成本首見超過希臘，因總理巴尼耶的少數派政府恐怕沒有能力通過計劃削減赤字的預算案，甚至可能活不下去。他原本希望加稅又減支，為了說服勒龐所率領的極右翼政黨「國民聯盟」不要推翻他成立僅數月的政府，已經放棄了調高電力稅，做出重要讓步，但國民聯盟還不滿意。投資人擔心法國是否會走向希臘式的債務危機。

法國10年期公債的殖利率周四（28日）一度升達3.03%，比希臘的3.01%還要高，稍晚才回落到2.95%，希臘為2.99%。

財政部長試圖駁斥將法國與希臘的經濟進行任何比較：「法國不是希臘。法國的經濟和人口實力遠更優越，這意味它不是希臘。」

國民聯盟主席巴德拉對在X平台上發帖，稱獲巴尼䎲讓步是國民聯盟取得「勝利」，並進一步提出更多要求，包括不能減少藥品報銷、呼籲暫停新徵或調高稅收、協助提高中小企業的競爭力、明年元旦起養老金要與通膨掛鉤，以及當局必須在移民和犯罪問題上採取更強硬政策。

巴尼耶最早下周會面臨不信任投票。左派政黨表態要提起此一動議，國民聯盟因此站上能左右政府命運的關鍵地位。國民聯盟威脅，除非它對明年預算案的所有修改要求都獲得滿足，否則將支援動議。

巴尼耶本周稍早曾警告，如果他的少數派政府被推翻，金融市場將發生「重大風暴」。政府發言人布勒容說，法國可能面臨「希臘情境」。

但巴黎政治學院經濟學教授海耶認為，「就目前而言是誇大其詞」。法國進入債市完全沒有問題。另外，在歐債危機最嚴重時，希臘公債的殖利率一度超過16%。

法國10年期公債相對於德國的利差——這是市場衡量法國債券風險的關鍵指標—已從本周稍早12年來最大的0.9個百分點，收窄到目前的報0.82個百分點。相較下，馬克宏6月宣布提前大選前，還不到50個基點。也就是說，近幾周的政治動盪使利差擴大30個基點。

法國50多年沒有平衡過預算，但經濟分析委員會（CEA）今年稍早警告，現在已經到了不能靠經濟成長來維持債務永續性的地步。

希臘 法國

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