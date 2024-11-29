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聯合國：今年全球實質薪資成長率估為15年來最高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
聯合國預測，隨著通膨升勢減弱，2024年全球實質薪資預料成長2.7%，為15多年來最高。路透
聯合國預測，隨著通膨升勢減弱，2024年全球實質薪資預料成長2.7%，為15多年來最高。路透

聯合國28日發布的報告顯示，隨著通膨升勢減弱，2024年全球實質薪資預料成長2.7%，為15多年來最高，但多數地區的實質薪資仍低於新冠疫情前，反映生活成本仍在侵蝕民眾消費力。

國際勞工組織（ILO）發布在「2024-2025年全球薪資報告」指出，2023年全球實質薪資增長1.8%，今年上半年續增2.7%，ILO祕書長洪博（Gilbert Houngbo）指出，「若這個趨勢獲證實，將是逾15年來最大增幅…然而這個正面趨勢卻非所有地區平等共享」。

報告發現，新興經濟體去年的實質薪資成長速度快於先進經濟體，20國集團（G20）內新興經濟體的實質薪資增加6%，為連續第二年正成長，G20先進經濟體則下滑0.5%，是連兩年萎縮。

各地區的薪資成長模式也有顯著差異，亞太、中亞與西亞、東歐的實質薪資成長速度快於其他地區，以中亞與西亞看增17.9%最高，東歐估將成長9.3%居次，亞太地區預估將增加2.9%，歐盟也預料將強勁反彈2.7%，為該地區歷來最高。

但亞太實質薪資成長率大幅受到中國大陸的影響，若排除中國大陸，則預料只會成長1.5%。相較下，拉丁美洲與加勒比海地區今年實質薪資預料增長1.5%，北美估將僅成長0.3%，非洲估為零成長，阿拉伯國家可能下滑0.1%。

不過，德國、法國、義大利、英國、日本及韓國今年上半年的實際薪資仍低於2019年，美國實際薪資增加1.4%。洪博表示，實際薪資恢復成長是令人樂見的進展，「但我們不能忘記，上百萬名勞工和家庭仍在遭受生活成本危機的困擾」。

實際薪資復甦預料將支持全球經濟成長，但這個現象在全球一些地區仍未出現，歐洲消費支出依然疲軟，許多家庭選擇增加儲蓄以因應新的經濟震撼，中國大陸的消費支出也持續低迷，房市下滑促使家庭增加儲蓄。ILO預期，今年全球經濟成長率將比去年略降0.1個百分點到3.2%。

報告也指出，ILO在分析約150國數據後，2000年代初以來，三分之二國家的薪資不平等已縮小，平均每年縮小幅度介於0.5%-1.7%。但這項分析只涵蓋到2021年，未納入近兩年通膨飆升的時期。

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