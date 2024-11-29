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美國新屋銷量兩年低點 後續觀望「川普2.0」效應

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國10月新屋銷售月降幅度高達17.3%，下滑至接近兩年來最低水準，主要受到兩場颶風襲擊南部地區，以及房價繼續高漲加大購屋者買房負擔壓力，即同期新建住宅售價中值上升至437,300美元，來到過去14個月來最高所導致。

國內法人機構表示，美國這次颶風主要襲擊東南部分地區，反映在南方地區銷量下降28%，另外西部地區銷量也下降，但東北部和中西部地區銷量仍維持增長。展望未來，目前抵押貸款利率跌至兩年低點，不過預期新任總統川普可能帶來僵固通膨風險，以及政府預算赤字上升，也將干擾房貸利率下滑速度，預期新屋銷售情況短期仍將持續疲弱整理機率高。

另外，德國11月Ifo商業景氣指數從86.5下跌至85.7，為過去六個月內第5次下跌，也低於市場預期86.1，反映投資人對德國工業前景擔憂，並且此悲觀情緒也蔓延至服務業及建築業。

展望未來，分析師指出，預期川普即將對新興市場及其它國家發動進口關稅戰，身為歐洲最大經濟體的德國汽車製造業，預期將面臨成本高漲帶來的獲利挑戰，目前歐元兌美元匯率已經貶值至2022年以來新低點，但關稅戰對通膨及GDP的負面影響，預期將隨時間累積更多的壓力，預期商業景氣信心未來可能將再探低點。

德國 美國 通膨

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