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印薪資萎縮 疫情來首見 中產階級省錢大作戰 經濟難高速成長

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度上季薪資萎縮是疫情以來首見，消費者削減支出、企業利潤下滑，抑制經濟的高速成長。美聯社
印度上季薪資萎縮是疫情以來首見，消費者削減支出、企業利潤下滑，抑制經濟的高速成長。美聯社

印度上季薪資萎縮是新冠疫情爆發以來首見，消費者削減支出、企業利潤下滑，不利於經濟高速成長。政府部門對於該如何處理不景氣有不同的看法，已出現裂痕。

根據Elara證券公司的數據，經通膨調整的非金融業上市公司聘雇成本—這代表實質的城市薪資—在7至9月間較去年同期下滑0.5%。

來自其他公司的數據，例如Motilal Oswal Financial Services，也顯示薪資成長穩步放緩，同時通膨飆升，這表示印度城市中產階級面臨財務壓力，儘管樂觀數據顯示上年度經濟成長超過8%。

消費者現在節衣縮食，從肥皂到汽車都在省。部分最大型公司，包括Maruti Suzuki和消費領頭羊公司Hindustan Unilever在內，最近都公布了獲利減弱，指城市中產階級的消費萎靡不振。根據彭博資訊彙編資料，NSE Nifty 50 指數的成分股約有半數的第2季獲利未達預估共識。

對於總理莫迪帶領的政府而言，經濟放緩有礙其達成雄心勃勃的成長目標，也難以實現創造更多就業機會的承諾。各部門間已經就該如何處理經濟不景氣的問題出現裂痕：財政部長與貿易部長呼籲降息，但央行總裁堅守通膨目標。

預定當地時間周五下午4時公布的數據，料將顯示經濟放緩的進一步證據。彭博訪調的經濟學家指出，在截至9月底的三個月內，國內生產毛額（GDP）可能成長6.5%，速度將是六季以來最慢，低於央行預測的7%。家庭和企業的消費在GDP的占比幾達60%。

薪資 通膨

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