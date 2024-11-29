國際油價上漲 黃金也小幅繼續走高

國際原油市場在周四美國感恩節期間交投清淡，布蘭特原油上漲0.62%至每桶73.28美元。美國西德州原油今（29）日亞洲早盤小漲，價格在每桶69美元下方。黃金市場也安靜，周四金價微幅繼續上漲。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）原定在12月1日集會，現在延後到12月5日召開，市場普遍預期OPEC+將在會議中繼續延長減產，以抵消掉明年可能出現的供給過剩。

周四稍早，以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨相互指責對方違反停火協議，以色列坦克向黎巴嫩南部開火。雙方的停火協議周三已生效，旨在讓兩國人民開始返回14個月來因戰爭而破碎的邊境地區家園。

中東是全球主要產油區之一，儘管持續的衝突迄今為止尚未影響供應，但已反映在交易商的風險溢價上。

OPEC+消息人士周四對路透表示，OPEC+正在討論將原定明年1月開始的石油增產計畫，推遲到明年第1季裡的適當時間。Commodity Context 分析師詹斯頓指出，「他們在這次會議上宣布增產的可能性很小」。

油價已經基本上消化了增產進一步推遲，DBS Bank的薩爾卡說，問題在於是「推遲一個月，還是三個月，或是更長時間」。Onyx Capital Group研究主管塔奇林朱里安表示，「在沒有任何地緣政治局勢發展的情況下，我們預計油價走勢將保持低迷」。

金價方面，黃金現貨價格周四小幅上漲0.07%，報每英兩2,637.92美元。地緣政治不確定性，以及市場對於貿易戰的擔憂，提振了黃金避險需求，不過因為美國市場在感恩節休市，交投靜淡。

ING Bank大宗商品策略師曼希在最新的分析報告中提到，「即使以色列與真主黨達成停火協議，中東和歐洲仍然存在相當大的不確定性，中期來看，可能會讓避險買盤持續支撐金價」。

俄烏戰爭持續，俄羅斯總統普亭周四發出警告，聲稱俄羅斯軍隊可能使用新型彈道飛彈打擊基輔的決策中心，戰事可能進一步升級。地緣政治緊張局勢提升了黃金作為避險資產的吸引力。

投資人同時也正在消化美國聯準會的下一步行動及其對金價的影響。周三公布的美國經濟數據顯示，聯準會關注的通膨指標加速上升，這將支持聯準會對於降息的謹慎立場。