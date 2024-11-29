日圓強升1% 測試150大關 因東京通膨加速

本月東京通膨加速，主因是政府減少了能源補貼，不過，整體數據顯示，東京的物價增長趨勢仍大致符合日本央行的預測。這使得日圓強升1%。

根據內務省周五公布的數據，日本首都11月剔除新鮮食品的核心消費者物價指數較去年同期攀升2.2%，高於上個月的1.8%以及經濟學家預測中值2%。由於食品價格也推高通膨，整體通膨指數加速至2.6%。報告公布後，日圓兌美元匯價應聲上漲1.02%至150。

東京通膨率是日本物價的領先指標之一，今日數據顯示通膨動力仍在，可能讓市場參與者持續揣測央行下月會升息。央行總裁植田和男多次表示，如果經濟表現符合央行的看法，將提高借貸成本，市場的升息預期在本月大約增加了一倍。

周五的東京通膨報告是央行在12月19日決定基準利率之前的最後一份官方通膨報告。上周植田和男表示，無法預測會議結果，暗示下次會議將就是否升息進行現場討論。

前日相岸田文雄決定從本月起大幅削減能源補貼，因為他希望逐步取消這個原為臨時辦法的舉措。儘管如此，現任日相石破茂已經決定，1月起要重新推出這項措施。補貼的影響往往滯後反映於通膨數據。

央行的政策利率0.25%料將很快改變。彭博訪調的經濟學家有超過80%預測，日本央行1月之前會再次升息。東京CPI數據公布之前，包括GDP在內的一系列近期經濟數據均顯示日本經濟正溫和復甦。

日本的全國通膨率已經有超過30個月維持或高於央行的2%目標，削弱了消費者的購買力。

另外，產業省周五公布的其他數據顯示，10月工業生產較上月增長3%，不如市場預期的3.9%，零售銷售則較上月增長0.1%，較去年同期上升1.6%，低於市場預估中值的上升2.2%。

接受產業省訪調的製造商預測，11月經季節性因素調整後的工業生產將下降2.2%，12月將下降0.5%。