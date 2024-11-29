巴西雷亞爾貶至新低 政府借貸成本創新高 市場懷疑削減開支計畫
巴西雷亞爾貶至創紀錄新低點，股市創下2023年初以來最大跌幅，因為政府削減700億雷亞爾（約120億美元或台幣3,936億美元）公共開支的提案，未能平息投資人對這個拉丁美洲最大經濟公共財政的憂慮。
市場懷疑，旨在平衡預算的新支出限制和稅收改革能否收效。雷亞爾兌美元周四一度下跌1.5%至1美元兌6.02雷亞爾，貶破6這個重要的心理門檻，是2024年表現最差的主要新興市場貨幣。基準的10年期政府公債殖利率上漲0.32個百分點至13.52%，創歷史新高。基準股指下跌2.4%。
巴西財長Fernando Haddad周三稍晚公布這項期待已久的提案，計劃到2026年削減700億雷亞爾公共開支的措施包括：限制最低工資成長、為公職人員的高薪設限，以及對月收入逾50,000雷亞爾人士提高稅率。
資產管理公司Tenax Capital經濟學家Tiago Negreira描述政府的計畫「令人失望」，並表示大部分的變伥是預算重分配，估計僅削減大約300億雷亞爾。
Edmond deRothschild基金經理Patricia Urbano表示：「我們看到巴西資產不確定性增加，風險意識升高。過去兩天本地資產遭到拋售，考慮到不確定性的水準，還可能進一步下跌。」
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