美元回升 日圓周線有望創三個月最佳表現

國際匯市周四（28日）因為美國感恩節假日，表現平淡。美元指數漲0.07%，日圓兌美元匯率跌至151.58日圓兌1美元，但本周截至周四已上漲 2.1%，收復了自美國大選以來的失地，並有望創下三個月來的最佳單周表現。日圓今（29）日亞洲早盤呈現上升走勢，市場認為日本銀行（央行）下月升息的可能性約為 53%。

歐元兌美元周四亦下跌，跌幅0.2%，至1歐元兌1.054625美元。交易員減少了對歐洲央行進一步降息的押注。

衡量美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四上漲0.07%至106.155，周三曾經觸及兩周低點105.856。

Pepperstone高級研究策略師布朗說，「本周結束之前，可能會是低迷的幾天。但我預期隨著12月的到來，美元應該會反彈」，他認為，周三美元指數跌至106下方，「有點 脫離基本面」，「我們仍在談『美國例外論』，因為歐元區有著一長串令人難以置信的問題，而周四一早又出現了法國的預算憂慮」。

歐元區通膨數據將於今天公布，可能會對歐洲央行的下一步行動提供指引。目前，貨幣市場認為歐洲央行大幅降息 50個基點（2碼）的可能性僅為 13%，而上周五則是呈現有一半的機會。現在市場完全反映了降息25個基點的可能性。

荷蘭國際集團（ING）全球宏觀主管布爾傑斯基表示，今天公布的歐元區宏觀數據，應會鼓勵歐洲央行的鷹派反對在12月降息50個基點。

周四南韓央行意外連續二次降息，韓元兌美元略微走軟。英鎊兌美元變化不大。瑞典克朗兌美元、歐元走強，因為數據顯示11月瑞典企業和消費者的情緒有所回升。澳幣兌美元回升，澳洲央行總裁布洛克表示，澳洲核心通膨率過高，短期內不允許降息。