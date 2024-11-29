快訊

過勞與消磨：美國基層公務員「冷漠」的職場故事

台灣寶可夢中心推「扣環吉祥物吊飾」29樣新品！皮卡丘、小火龍掛背包必買

憔悴無神…黃曉明疑似情變葉珂 受訪直言「希望這是一場夢」

墨總統薛恩鮑姆：比亞迪赴墨設廠計畫 尚未確定

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
墨西哥總統薛恩鮑姆周四說，尚未收到中國大陸汽車公司比亞迪「確定」去投資建廠的計畫。路透
墨西哥總統薛恩鮑姆周四說，尚未收到中國大陸汽車公司比亞迪「確定」去投資建廠的計畫。路透

墨西哥總統薛恩鮑姆周四表示，墨西哥尚未收到中國大陸汽車公司比亞迪「確定」前來建廠的計畫。

她的評論是回應有關這家中國大陸最大電動車製造商是否會在墨西哥投資設廠的提問。過去幾年，隨著全球轉向電動車，陸製電動車在墨西哥的銷量大有成長，比亞迪等公司宣布要前往設廠。

美國總統當選人川普威脅要對鄰國徵收關稅，讓人懷疑需要外國投資以促進經濟成長的墨西哥，是否會改變對陸資赴墨的態度。墨西哥日前暗示，將對川普威脅的關稅實施報復。

南華早報引述墨西哥駐華大使館一位官員的話報導，隨著美國加大施壓打擊陸資工廠，墨西哥使節正在試圖安撫陸企，未來仍然歡迎它們赴墨投資。

根據報導，墨西哥大使館商務參贊Santiago Toledo表示，在墨陸企應保持冷靜，靜待川普就職後的情況演變。

墨西哥 川普 電動

延伸閱讀

華爾街日報：賴總統出訪 中共料軍演警示川普新政府

祖克柏與川普共進晚餐

小摩推演：川普加徵60%關稅…人民幣估貶15%

川普與墨國總統通話 各說各話

相關新聞

歐洲央行管委Makhlouf：利率將下降 但對具體速度持開放態度

【彭博】-- 歐洲央行管委Gabriel Makhlouf表示，利率將下降，但速度和步伐將取決於數據。

巴西雷亞爾貶至新低 政府借貸成本創新高 市場懷疑削減開支計畫

巴西雷亞爾貶至創紀錄新低點，股市創下2023年初以來最大跌幅，因為政府削減700億雷亞爾（約120億美元或台幣3,936...

美元回升 日圓周線有望創三個月最佳表現

國際匯市周四（28日）因為美國感恩節假日，表現平淡。美元指數漲0.07%，日圓兌美元匯率跌至151.58日圓兌1美元，但...

墨總統薛恩鮑姆：比亞迪赴墨設廠計畫 尚未確定

墨西哥總統薛恩鮑姆周四表示，墨西哥尚未收到中國大陸汽車公司比亞迪「確定」前來建廠的計畫。

德計劃新補貼晶片業逾1兆元 開發「技術水準超前的現代化產能」

德國政府準備向國內半導體業提供數十億歐元的新補貼。兩個月前，英特爾擱置了斥資超過300億歐元（約32億美元或台幣逾1兆元...

黃金連漲4天！寫下4月以來最佳單週表現 2025年還會漲多少？

在烏俄戰爭情勢升級的避險需求支持下，黃金連漲4天，同時交易者也在評估美國聯準會進一步寬鬆的可能性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。