墨總統薛恩鮑姆：比亞迪赴墨設廠計畫 尚未確定
墨西哥總統薛恩鮑姆周四表示，墨西哥尚未收到中國大陸汽車公司比亞迪「確定」前來建廠的計畫。
她的評論是回應有關這家中國大陸最大電動車製造商是否會在墨西哥投資設廠的提問。過去幾年，隨著全球轉向電動車，陸製電動車在墨西哥的銷量大有成長，比亞迪等公司宣布要前往設廠。
美國總統當選人川普威脅要對鄰國徵收關稅，讓人懷疑需要外國投資以促進經濟成長的墨西哥，是否會改變對陸資赴墨的態度。墨西哥日前暗示，將對川普威脅的關稅實施報復。
南華早報引述墨西哥駐華大使館一位官員的話報導，隨著美國加大施壓打擊陸資工廠，墨西哥使節正在試圖安撫陸企，未來仍然歡迎它們赴墨投資。
根據報導，墨西哥大使館商務參贊Santiago Toledo表示，在墨陸企應保持冷靜，靜待川普就職後的情況演變。
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