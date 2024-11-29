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德計劃新補貼晶片業逾1兆元 開發「技術水準超前的現代化產能」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
德國政府準備向國內半導體業提供大約20億歐元的新補貼。示意圖。路透
德國政府準備向國內半導體業提供大約20億歐元的新補貼。示意圖。路透

德國政府準備向國內半導體業提供數十億歐元的新補貼。兩個月前，英特爾擱置了斥資超過300億歐元（約32億美元或台幣逾1兆元）在馬德堡（Magdeburg）建晶片廠的計畫。

德國經濟部發言人Annika Einhorn周四在聲明中表示，新資金將提供給晶片公司，用於開發「大大超過當前技術水準的現代化產能」。

兩位本周參加相關融資計畫官方活動的人士稱，預計補貼總金額約20億歐元。由於相關討論未公開，知情人士要求匿名。

德國經濟部希望利用新提議的資金，補貼系列領域的10至15項專案目，包括未加工晶圓的生產和微晶片組裝。

德國

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