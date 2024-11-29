法國政治僵局緩解 歐股收高
隨著法國政治僵局出現緩解跡象，歐元區股市今天回彈，英國倫敦FTSE100指數也收漲。
法新社報導，法國財政部長阿曼德（AntoineArmand）表示，政府準備對國會讓步，好讓預算案通過。雙方之間的僵局已引發市場動盪，恐怕還將拖垮總理巴尼耶（Michel Barnier）的政府。
倫敦FTSE 100指數微漲6.47點或0.08%，以8281.22點作收。
法蘭克福DAX指數上揚163.98點或0.85%，收在19425.73點。
巴黎CAC 40指數上漲36.22點或0.51%，收7179.25點。
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