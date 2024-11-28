聯合國：全球薪資復甦腳步被富國扯後腿 反而是這兩國在撐腰

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
聯合國最新報告指出，今年上半年全球實質薪資再度增長，但許多富有國家仍低於疫前水準，中國大陸和俄羅斯反而已大幅超前。 路透
聯合國最新報告指出，今年上半年全球實質薪資再度增長，但許多富有國家仍低於疫前水準，中國大陸和俄羅斯反而已大幅超前。 路透

聯合國最新報告顯示，隨著通膨增長放緩，今年上半年全球實質薪資又再度增長，但許多有錢國家至今卻還低於疫前水準，反而是中國大陸和俄羅斯已比疫前水準高出一大截。

道瓊社報導，聯合國國際勞工組織（ILO）28日報告指出，今年上半年全球薪資比去年同期增長2.7%，為繼去年全年增長1.3%後再度增長，並為15年來最大漲幅；前年薪資則下滑1.5%。

不過，薪資復甦卻主要是由亞洲國家帶頭，20國集團（G20）的多數富有成員國和許多貧窮國家，實質薪資都仍低於疫前水準。

今年上半年實質薪資仍低於2019年水準的國家包括德國、法國、義大利、英國、日本和南韓等。所得下滑已導致這些國家近期的選舉掀起一波執政黨敗戰潮。

美國的實質薪資雖有比疫前高，但只高出1.4%，加拿大的增幅則高過美國。

ILO並表示，有些國家的實質薪資甚至還低於2008年金融危機前水準，像是英國、日本和義大利。

相對地，大陸的實質薪資已比2019年增長27%，巴西的薪資也呈現大漲。俄國的實質薪資則從2023年初開始大漲，因為許多潛在勞動力投入俄烏戰爭，加上軍火商加緊提高產量。

日本 義大利 薪資

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