貿易戰恐傷全球經濟 拉加德籲歐盟多跟美合作

歐洲央行（ECB）總裁拉加德促請歐洲的政治領袖，就關稅問題與美國總統當選人川普合作，多買美國產品。她警告，充滿火藥味的貿易戰，將危及全球經濟成長。

拉加德接受英國金融時報（FT）專訪時說，面對川普放話要對進口商品加徵關稅，歐盟必須進行協商而非報復，大家應該「坐下來討論，看看能如何一起合作解決問題」，因為貿易戰對誰都沒好處，將導致全球經濟產值下降。她問：「一旦全球需求減少，你要怎麼讓美國再次偉大？」

萬一美國對歐盟加徵關稅，對歐元區通膨會有多大影響？拉加德表示，現在評估還太早，不過整體而言，「短期內可能會有一些通膨」，經濟活動或將減少，匯率出現波動。她強調，這些仍有爭議，主要還是要看被加徵的是什麼關稅，適用對象及課稅時間長短。

拉加德建議，歐盟可向美國多採購一些產品，像是液化天然氣（LNG）、國防設備等。她強調：「以牙還牙的過程，沒有人會是贏家。」

據了解，擁有27個會員國的歐盟，仍在考量如何因應川普二進白宮後的貿易政策。一如拉加德所提的，增加進口美國天然氣、武器和農產品，是選項之一。歐盟也準備允許美企參與歐盟的聯合軍事採購方案，而且願意更密切配合白宮對於中國大陸的貿易與地緣政治政策。