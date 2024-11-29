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首度公開表態 UNIQLO創辦人：未用新疆棉

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
日本知名成衣品牌Uniqlo。 路透
日本知名成衣品牌Uniqlo。 路透

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正，接受英國廣播公司（ＢＢＣ）訪問表示，Uniqlo不使用來自中國大陸新疆地區的棉花。這是他首度直接回應新疆棉爭議。

大陸一直是Uniqlo重要市場，該品牌在大陸門市比在日本還多，同時也是品牌主要生產中心。柳井正表示，儘管作為世界第二大經濟體的中國面臨挑戰，但他並不打算改變在大陸生產策略。

新疆棉花被譽為世界上最好的棉花之一，但被指是由穆斯林維吾爾人強迫勞動所生產後，引發抵制。

美國二○二二年正式對來自新疆的進口商品祭出嚴格法規，許多品牌將使用新疆棉花的產品下架，引發中國國內強烈反彈，知名品牌如H&M、Nike、Burberry、Esprit和Adidas等都遭到抵制。

當時，柳井正拒絕討論Uniqlo是否使用新疆棉花，並表示希望在美國與中國之間保持「中立」，這項決定也讓Uniqlo得以繼續在龐大的中國零售市場保持人氣。

不過近日，柳井正在東京接受ＢＢＣ採訪，談到公司衣物材料來源時表示，「我們沒有使用（新疆棉）」，他隨後停頓了一下，並稱「話題太政治化了，我們還是到此為止」。

儘管Uniqlo一直積極在歐洲和美國擴展，但亞洲依然是Uniqlo的最大市場。

商務情報公司Strategy Risks執行長費許表示，中美兩國對企業的壓力日益增加，「如今沒有一家大企業能保持政治中立，北京和華府都希望企業選邊站，在這方面，東京也將繼續向美國靠攏」。

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