韓樂天集團傳債務告急

外界謠傳南韓第六大財團樂天（Lotte），即將爆發嚴重的金融危機，儘管樂天否認，市場依舊焦慮不安，促使該集團抵押南韓最高的摩天大樓，並大幅改組人事，以緩和投資人的緊張情緒。

樂天集團的謠言首先出現在YouTube上，聲稱該集團將在12月暫停營運並解散。樂天表示，持有資產總值達139兆韓元，對手上的可變現資產有信心，業內人士大多認為傳聞不具真實性。

然而，樂天集團兩大主要業務：化學和零售，都讓人擔憂也許有潛在風險。

首先，石化業瀕臨供給過剩，樂天化學的財務狀況令人憂心忡忡。依據發債合約，樂天化學的獲利能力相對於利息開支，須維持在一定水準，但該公司在第3季跌破這個門檻，意味債券持有人可以宣告違約，並要求提前償還2.05兆韓元的企業債。

再來，集團零售業務也面臨類似風險。樂天購物的財報顯示，9月為止的未償還企業債達2.6兆韓元，債券合約載明負債率須低於400%。樂天購物第3季債務率為155%，但上月宣布要大舉投資，擬在2030年前斥資7兆韓元，導致數家信評機構調降相關企業的債信評等。

市況緊張下，樂天打算拿旗下的樂天世界塔，當作銀行抵押品，以緩和流動性顧慮。樂天世界塔是全球最高的十座建築之一，價值逾6兆韓元（約43億美元）。集團稍早表示，樂天化學有能力償還債券本金和債息。