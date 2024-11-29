豐田北美報喜 撐住銷量

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

豐田汽車上月全球銷售和生產維持穩定水準，儘管日本市場持續低迷，但海外市場略為回升，因而提供支撐。

彭博報導，包含子公司大發和日野汽車在內，豐田10月全球銷量年增0.4%至約97.4萬輛，為三個月來首見增長，並創下同月歷來新高。全球產量則下滑1.3%至102萬輛。

隨著日系車廠在中國大陸市場的競爭陷入苦戰，這家全球最大車廠今年來的銷量和產量呈現同步下滑。

豐田今年1至10月的日本國內銷售下滑逾20%，生產則下滑13%。

雖然今年來北美銷售增長5.5%，但被中國大陸的下滑9%抵銷。儘管日本和大陸表現疲軟，豐田在本月稍早發布第2季財報時，仍維持年度獲利預期在4.3兆日圓（284億美元）。

至於本田汽車10月全球產量下滑16%至約34萬輛，其中大陸產量銳減46%；全球銷量則下滑16.7%至約31萬輛。

日本 豐田

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