馬斯克力挺 無人機迷因股狂飆

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克偏好無人機勝過傳統戰機，促使一家無人機製造商本周來股價狂飆逾120%，造就出新的迷因股；該公司延攬美國準總統川普長子小川普（Donald Trump Jr.）擔任顧問，也成股價推手。

Unusual Machines（UMAC）本周截至27日飆漲124%，27日盤中一度狂漲120%至11.67美元，刷新盤中新高價。這家原本沒沒無聞的公司，股價竟一飛沖天，馬斯克應該居功厥偉。他上周日在X平台上發文，「無論如何，由人駕駛的戰鬥機在無人機時代都已經過時，只會導致飛行員喪命。」馬斯克特別點名F-35戰鬥機，「有些傻子到現在還在打造像F-35這種有人戰鬥機」。相較於UMAC的狂飆，本周截至27日收盤，F-35製造商洛克希德馬丁公司股價下跌逾3%。

UMAC股價大漲的另一因素，應該也和公司聘請小川普擔任顧問不無關係。

UMAC執行長伊凡斯（Allan Evans）強調，此舉看重的不是小川普的政治人脈，而是他的商業人脈。

這已成功挑起投資人的熱情。市場上絕大多數的無人機零件都是中國大陸製，伊凡斯說，小川普的商業關係網，將有助於他們滿足市場上對於非陸製無人機零件的需求。他也認為，川普的保護主義政策，將有助於美國本地的無人機產業繁榮昌盛。

小川普說：「無人機的市場需求顯而易見。顯然，我們必須停止購買中國大陸的無人機和其無人機零件。」報導指出，小唐納目前持有33萬1,684股的Unusual Machines股票，短短幾日間，因股價上漲就賺進逾182萬美元。

UMAC為包括軍用無人機在內的所有無人機製造元件，第3季營收為150萬美元，大多源自於對消費者販售無人機；今年前三季營收為360萬美元，淨損490萬美元。

該公司正試圖對企業販售符合五角大廈規定的無人機及零組件。五角大廈的國防創新單位，將依據資安、供應鏈等標準，評估無人機或零組件是否可供軍用。在今年稍早，Unusual Machines的飛行控制器獲軍方認證，是該公司第一個可供軍用的零件。

今年2月，Unusual Machines收購無人機品牌Fat Shark與Rotor Riot，並在紐約證交所掛牌上市，目前規模仍小、市值近7,000萬美元，官網首頁標明「為美國的無人機產業服務」，還註明股價在紐交所的漲跌。