咖啡豆期貨 攀近50年高點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
市場擔憂供應短缺，咖啡期貨價格27日逼近50年來最高價。圖為巴西農場工人採摘咖啡豆。 （美聯社）
市場擔憂供應短缺，咖啡期貨價格27日逼近50年來最高價。圖為巴西農場工人採摘咖啡豆。 （美聯社）

咖啡期貨價格27日逼近50年來最高價，主要是市場擔憂全球的供應短缺，再加上歐盟就森林砍伐問題的新規，可能對咖啡豆的供應帶來衝擊。

阿拉比卡咖啡豆期貨，27日在紐約市場漲4.7%至每磅3.23美元，是自1977年以來的最高水準，也將今年全年阿拉比卡咖啡期貨的漲幅推上逾70%。價格較低的羅布斯塔（robusta）咖啡豆，在倫敦期貨交易漲7.7%，至每噸5,507美元，與今年初價格相比，暴漲將近一倍。

紐約咖啡期貨價
紐約咖啡期貨價

全球最大阿拉比卡咖啡豆生產國巴西，受到炎熱與乾旱的天氣影響，預估下個產季的產量將會下滑。羅布斯塔咖啡豆則是已經連續三年供應短缺，也是因為最大生產國越南的天候不佳。

交易商表示，咖啡期貨價格上揚主要驅力來自烘焙商，這些商業買家加工咖啡豆供應市場，他們趕在預期短缺前要確保供應無虞，同時，歐盟新法禁止使用砍伐森林得來的土地所種出的咖啡豆，市場狀況有不確定性，商業買家要提前部署。歐盟新規預定明年生效。

經紀商StoneX交易員阿拉玖說，烘焙商處於慌亂狀態，今年內問題無解，「我從未看過這種情況」。歐洲烘焙商急忙囤貨，美國烘焙商怕原料斷貨也加入搶買，美商也為「川普關稅」做準備。

荷蘭合作銀行農業商品主管梅拉表示，全球咖啡出口23%輸往美國。他說，「如果你是烘焙商，又相信咖啡會被加課關稅，你現在就會試圖先進口」。消費者已經面臨咖啡漲價，但現在的漲價是因為前一波的原物料價格上漲，接著再反映今年的上漲，消費者喝的咖啡未來恐怕還要更貴。

咖啡 歐盟 烘焙

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