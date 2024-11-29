祖克柏與川普共進晚餐

Meta發言人透過電子郵件證實，公司執行長祖克柏27日受邀和美國總統當選人川普在海湖俱樂部共進晚餐，還會見了川普團隊成員，討論新政府的相關事宜。

Meta發言人說：「這是美國創新未來的重要時刻。馬克（祖克柏名）對於能受邀與川普總統共進晚餐，並有機會與其團隊成員會面討論新政府相關事宜，感到十分感激。」他還說，這是美國創新未來的重要時刻。

祖克柏在2024年總統大選中並未公開支持任何候選人。多年來，川普和祖克柏之間關係一直很緊張。2021年1月6日美國發生國會大廈遇襲事件後，臉書成了封殺川普帳號的社群平台之一。

目前尚不清楚川普親密盟友馬斯克是否一同享用這頓晚餐；自大選以來，馬斯克經常出現在海湖俱樂部。

前白宮資深顧問米勒（Stephen Miller）告訴福斯新聞，祖克柏在席間「非常明確地表示，他希望成為我們在美國各地看到這項變革的支持者和參與者」。米勒將出任負責政策計畫的白宮副幕僚長。米勒接受電視訪問時說：「他明確表示，他希望支持川普總統領導下的美國國家復興。」

儘管在川普的第一個任期內謹慎行事，但科技巨頭很快就對共和黨贏得選舉表示讚賞，並向川普表達祝賀，包括祖克柏。