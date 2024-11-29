美10月核心PCE增2.8%

美國人今年享用感恩節大餐的成本降低，燃料與食品價格下跌，讓飽受通膨所苦的美國消費者輕鬆不少。但最新公布的通膨指標顯示，美國通膨仍加速升溫，聯準會（Fed）官員確實有理由對降息保持謹慎立場。

美國商務部27日公布，Fed較關注的通膨指標10月個人消費支出（PCE）物價指數，比去年同期上升2.3%，雖符合市場預期，但升幅高於9月的2.1%；10月核心PCE年升2.8%，符合預期，升幅也比9月的2.7%還高。這代表通膨穩定下滑幾個月後，仍高於Fed目標水準。

不過，據美國農業事務聯合會（AFBF）估計，感恩節晚餐成本連兩二年下降。今年，供十人享用的晚餐費用為58.08美元，比去年便宜了5%，只不過仍比新冠肺炎疫情前高出近20%。

適逢全球石油需求成長放緩，中東地區停火協議壓低原油價格，汽油價格也隨之下降。根據能源資訊署（EIA）估計，在感恩節前，平均每加侖汽油售價僅稍高於3美元，是2020年以來感恩節期間的最低水準，專家估計加滿油箱的成本較去年低5%到10%。

美國航空公司預測，今年感恩節期間旅客人數會比去年多50萬人次，聯合航空公司則預期今年將迎史上最繁忙感恩節假期，每天旅客人數比去年多約3萬人次。