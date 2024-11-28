快訊

蘭嶼鄉長謝胡源倒臥宿舍 送醫搶救不治

天價違約金怎辦？NewJeans29日凌晨退出公司 痛訴HYBE信任破裂

OPEC+部長級會議延至12月5日 擬商議2025年產油策略

中央社／ 維也納28日綜合外電報導
石油輸出國家組織（OPEC）。圖／路透社
石油輸出國家組織（OPEC）。圖／路透社

石油輸出國家組織（OPEC）今天表示，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）原訂12月1日舉行的部長級會議將延至5日，並將在會議中決定2025年石油生產策略。

法新社報導，在油價走低之際，由沙烏地阿拉伯和俄羅主導的OPEC+將在這場會議決定明年的產油策略。

OPEC發布聲明說，部長級會議「已改到2024年12月5日舉辦，因為有幾位部長將赴科威特市參加第45屆波斯灣峰會」；這場峰會訂12月1日舉行。

國際油價在過去幾日獲得支撐，因為市場預期OPEC+重要產油國將延後原訂明年1月開始的增產行動。

為提振油價，8個OPEC+成員國於11月初宣布延長減產至12月底為止。OPEC在聲明中說，這些國家「已經同意將2023年11月實施每天減產220萬桶的自願性調整，延長1個月到2024年12月底」。

OPEC 油價

延伸閱讀

石油、黃金急挫3%後繼續小跌 以黎有望達成停火協議

英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶 打擊俄國石油收入

邁向潔淨能源…煤、石油、天然氣未來將供給過剩 價格也會降

明年油價看跌到40美元

相關新聞

OPEC+部長級會議延至12月5日 擬商議2025年產油策略

石油輸出國家組織（OPEC）今天表示，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）原訂12月1日舉行的部長級會議將延至5日，並將...

遭指阻台灣入CPTPP 大馬議員：自由貿易協定與政治無關

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會登場，外媒日前報導，台灣入會受阻是因馬來西亞和新加坡，大馬議員與...

歐盟批准大韓、韓亞航空合併案 估12月完成程序

韓國大韓航空表示，與韓亞航空合併案已完成歐盟提出的所有條件，今天獲歐盟執行委員會（European Commission...

市場消化美公債殖利率走勢與通膨數據 亞股走勢不一

投資人不理會華爾街股市昨天收黑的負面消息，並對美國公債殖利率下滑和數據顯示美國通膨維持穩定表示歡迎，儘管如此，亞股今天互...

咖啡豆價格創新高 農場變竊盜現場

咖啡豆關鍵產地越南因乾旱而歉收，加上全球需求強勁，咖啡豆價格今年衝上歷史高點，成為盜賊的最新目標…

百年旅館要把日式溫泉帶到北美

在日本有110年歷史的知名豪華溫泉旅館星野度假村（Hoshino Resorts），將在紐約州的一座小鎮開設美洲地區首家度假村。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。