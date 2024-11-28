OPEC+部長級會議延至12月5日 擬商議2025年產油策略

石油輸出國家組織（OPEC）今天表示，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）原訂12月1日舉行的部長級會議將延至5日，並將在會議中決定2025年石油生產策略。

法新社報導，在油價走低之際，由沙烏地阿拉伯和俄羅主導的OPEC+將在這場會議決定明年的產油策略。

OPEC發布聲明說，部長級會議「已改到2024年12月5日舉辦，因為有幾位部長將赴科威特市參加第45屆波斯灣峰會」；這場峰會訂12月1日舉行。

國際油價在過去幾日獲得支撐，因為市場預期OPEC+重要產油國將延後原訂明年1月開始的增產行動。

為提振油價，8個OPEC+成員國於11月初宣布延長減產至12月底為止。OPEC在聲明中說，這些國家「已經同意將2023年11月實施每天減產220萬桶的自願性調整，延長1個月到2024年12月底」。