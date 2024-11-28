遭指阻台灣入CPTPP 大馬議員：自由貿易協定與政治無關

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會登場，外媒日前報導，台灣入會受阻是因馬來西亞和新加坡，大馬議員與學界認為，自由貿易協定與政治無關，應奠基國際貿易規則，台灣加入有利與大馬經貿互補。

CPTPP執行委員會年度大會，於當地時間27日起在加拿大溫哥華登場，外媒報導，台灣、中國入會案恐遭擱置。

歐洲政治新聞網站Politico.eu報導，因「一個中國」的棘手政治問題，目前成員國無法對台灣入會資格達成共識，本屆會議只好先擱置中國和台灣的申請案，哥斯大黎加的申請案將優先被討論。

報導指出，加拿大亞太基金會研究策略部副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）表示，台灣和哥斯大黎加是「準備最充分的2個申請者」，展示了滿足CPTPP的高標準經貿規範，「但台灣因與中國的政治問題而被擱置，尚未在某些成員國間達共識，尤其是馬來西亞和新加坡」。

雪蘭莪（Selangor）州議會議長劉永山（Lau WengSan）今天表示，CPTPP只是一個簡單的自由貿易協定，和政治沒有關係。一個地區或國家是否可以成爲成員國或成員地區，應奠基於國際貿易規則。

他指出，馬來西亞的外交政策一向是獨立外交政策路線，因此如有任何符合資格的區域國家、經濟體或關稅體系要申請加入，何樂而不爲。

大馬學界並未聽聞馬來西亞和新加坡並未達成共識等論調。馬來西亞北方大學（UUM）經濟學教授林福炎（Hock Eam Lim）指出，如今是全球貿易自由時代，從經濟層面觀察，實在看不出大馬有需要反對或無法達成共識的理由，馬來西亞和台灣之間的貿易往來數量很大，如果能透過CPTPP，相信是兩國都能互惠的事情。

對於外媒稱台灣、中國入會案恐遭擱置，他認為，這或許涉及政治層面考量，由於中國與台灣先後申請加入，這個狀況比較微妙，無法從單一的經濟層面解釋，而是摻入其它的政治考量，可能導致延遲加入協定。

林福炎說，馬來西亞和台灣的關係比較傾向於互補關係，特別是台灣的半導體產業發展，並非競爭關係，因此看不出大馬有難以達成共識的理由。

中國在2021年9月16日提出申請加入CPTPP，9月22日台灣也遞交申請書。台灣對於加入CPTPP已做好準備，也遵守奧克蘭三原則，藉以符合CPTPP高標準，已透過多邊跟單邊架構來推展入會進度。「奧克蘭三原則」是指新成員欲加入CPTPP時，必須符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定。