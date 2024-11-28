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對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

美國憂大陸商品出口躲貿易壁壘 墨國央行提數據駁「後門疑慮」

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
墨西哥央行（見圖）27日提出數據證明，墨國並非中國商品出口至美國的後門。圖／路透
墨西哥央行（見圖）27日提出數據證明，墨國並非中國商品出口至美國的後門。圖／路透

墨西哥央行（Bank of Mexico）27日提出數據駁斥美國的疑慮，因為華府一直擔心中國大陸利用墨西哥做為後門，以使其產品躲過美國的貿易壁壘。

根據墨西哥央行發布的季度報告，一項對貿易流量的分析顯示，在美國總進口量中，「中國透過第三國繞道出口至美國」的占比很小，透過墨西哥出口至美國的占比「甚至更小」。這是川普11月稍早當選美國總統以來，墨國央行發布的第一份季報。

川普威脅對墨西哥和加拿大全面課徵25%關稅，墨國政府警告此舉將導致報復性關稅，並可能使美國流失40萬個就業。

墨國央行總裁羅德里格斯（Victoria Rodriguez）說，美國關稅的威脅推升了墨西哥披索的波動性。她指出，貨幣當局正在持續監控披索和整體市場，並且正在評估可能的情境，但央行目前還沒有必要干預外匯市場。她還提醒說，在未來川普政府落實其政策前，談論這些政策仍為時過早。

墨國央行在季報中並小幅上修今年的經濟成長預測，預期2024年國內生產毛額（GDP）將成長1.8%，高於先前預測的1.5%；2025年的成長預測則維持在1.2%不變。但央行強調，這項預測僅表示未來幾年是「溫和」成長。

墨西哥 川普 美國

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