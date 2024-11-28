淪落成重災區？法國10年期公債殖利率破3% 首度升至與希臘相當的水準
法國指標性的10年期公債殖利率，在28日首度升至與希臘相當的水準，意味著法國這個歐洲第二大經濟體，已淪落到堪比歐債危機時的重災區希臘。
法國公債傳統上被視為歐元區最安全的資產之一，而在28日，法國10年期公債的殖利率升至3.03%，與去年才擺脫垃圾債評級的希臘公債相當。
這種類比並非法國官員所樂見，投資人擔憂法國總理巴尼耶將持續掌政，卻難以通過明年的預算，這會影響削減支出、增稅、避免預算赤字過度膨脹等計畫。
在歐債危機最嚴重的2012年，希臘10年期公債的殖利率曾比法國公債高30個百分點。隨著希臘逐漸從危機中復甦，處境也漸漸改善，希臘公債在去年重獲投資評級。
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