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大谷追討「價值千萬元球員卡」 水原量刑宣判延後到明年1月

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
讀賣新聞報導，美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平（右）要求美國聯邦政府，歸還從他的前翻譯水原一平（左）處沒收的球員卡。美聯社
讀賣新聞報導，美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平（右）要求美國聯邦政府，歸還從他的前翻譯水原一平（左）處沒收的球員卡。美聯社

讀賣新聞報導，美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平要求美國聯邦政府，歸還從他的前翻譯水原一平處沒收的球員卡；這批球員卡折合台幣1066萬元，是從大谷的戶頭支出購買。

讀賣報導，球員卡價值32.5萬美元，聯邦政府在水原被依詐欺起訴時，沒收他的財產，包括大谷自己的簽名球員卡。39歲的水原坦承從大谷的帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億元）還賭債，被依銀行詐欺重罪等罪嫌問罪，水原已認罪。但量刑日期將從12月20日延到明年1月24日，因為水原表示自己身體狀況不佳，無法接受原訂11月24日要進行的賭博成癮症鑑定，來不及提交報告給地院，會影響法院最後量刑，對他不公。

美國 詐欺

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