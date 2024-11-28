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貝萊德及PIMCO預估 Fed降息速度可能不如市場預期

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美國聯準會12月17至18日開會，市場目前聚焦Fed是否進一步降息，或維持利率在4.5~4.75%。路透社
美國聯準會12月17至18日開會，市場目前聚焦Fed是否進一步降息，或維持利率在4.5~4.75%。路透社

美國聯準會Fed）12月17至18日開會，市場目前聚焦Fed是否進一步降息，或維持利率在4.5~4.75%。法人認為，Fed態度趨於謹慎，降息速度可能不如市場預期。

全球最大資產管理公司貝萊德分析，Fed不會如市場預期大幅降息。由於美國勞動力老化、財政赤字持續、地緣政治分裂等結構性轉變，將使通貨膨脹和政策利率在中期內保持在較高水準。

品浩（PIMCO）首席經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）指出，川普可能調高關稅政策，讓2025年底的利率走勢更值得關注。此外，美國近期經濟數據表現強勁，Fed在12月可能暫緩降息並調升2025年政策利率預測。未來即使面對關稅上調，Fed仍有降息空間，並可能持續寬鬆貨幣政策。

衛艾婷表示，如果最終川普採取最激進的關稅政策，美國核心通膨率可能逼近4%，但經濟成長放緩和就業市場壓力將限制升息幅度。此外，若明年經濟表現低於預期，Fed可能加速降息以調整政策。整體而言，關稅對通膨的影響取決於規模，而Fed的應對仍存在不確定性。

由於預期Fed不致快速降息，貝萊德減碼美國短天期公債，對美國長天期公債則維持中立，市場已反應Fed大幅降息的預期，殖利率預期將因為經濟數據而持續波動。貝萊德較偏好美國中天期債券。

Fed 美國聯準會 降息

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