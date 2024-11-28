川普提高關稅先劍指鄰居 法人：亞洲這國受益可能最大

美國新總統川普還沒上任，但已預告上任首日對墨西哥、加拿大、中國進口商品提高關稅，預料將重塑全球供應鏈版圖，且加拿大與墨西哥政府也紛紛做出回應。中信投信認為，越南可望成為川普2.0貿易戰的最大受益國之一。

越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南憑藉著供應鏈轉移優勢、積極的外商投資政策以及相對可控的貿易風險，可望成為此波貿易戰的最大受益國之一，建議投資人及早關注越南市場的長期投資價值。

張晨瑋指出，高盛最新研究報告顯示，不論川普實施20%對中關稅或10%全面性關稅，越南將是少數在中美貿易戰中獲益的國家；美國聯準會的經濟研究數據也佐證，在川普2017年上任後的5年，美國從中國進口比重下降5.1%，而從越南進口則上升1.9%，顯示企業將生產線轉移至越南。

針對市場擔憂的貿易限制問題，張晨瑋認為風險相對可控，從戰略角度來看，在美國制衡中國的大方向下，川普政府與其他亞洲國家維持友好關係的可能性比較大；舉例來說，川普前任期間雖曾對越南特定產業啟動貿易調查，但多屬於個案性質，且最終並未採取全面性制裁措施。

不過，根據媒體報導，在越南投資設廠的台商，看法卻比較保守。越南台商認為下一波的貿易戰已箭在弦上，資金撤出中國的趨勢不會改變，但越南似乎已不再是新一波的投資首選，主要是因為越南面臨人力不足問題，而且也同樣存在被提高關稅的風險。

越南台商認為，越南確實坐收前一波的供應鏈移轉利多，但新的投資點恐怕不是越南，可能轉向印尼及菲律賓。