IKEA與商界警告：川普加徵關稅恐致商品漲價

宜家家居（IKEA）母公司Ingka集團執行長布勞汀（Jesper Brodin）表示，加課關稅將使商品不易維持低價。他與許多商界領袖同聲警告，川普祭出的關稅牌可能會使大眾荷包縮水。

布勞汀今天向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「整體而言，我們並不認為關稅會支持國際企業與國際貿易，到頭來可能影響到的是顧客的帳單。」

他說：「關稅使我們更難維持商品低價…讓許多人能夠負擔才是我們的最終目標。」他還說，宜家家居與全球經濟「從未經歷高關稅帶來的好處」。

布勞汀也表示，關稅「已超出我們的控制範圍，我們需要加以理解和適應」。

美國總統當選人川普25日承諾大幅提高來自墨西哥、加拿大與中國的商品關稅，這3國的官員則警告稱關稅將損及所有相關國家的經濟，包括美國。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）昨天在例行記者會中指出：「開徵一項關稅之後就會迎來另一項關稅回應，如此持續循環，直到我們將一般企業置於險境。」

美國零售與消費品產業的商業遊說團體也對此提出警告。美國消費者品牌協會（Consumer BrandsAssociation）負責活動和特別計畫的副會長馬德雷基（Tom Madrecki）向CNN表示，關稅對協會成員來說是一個「明確而迫切的危險」。

宜家家居約70%的商品在歐洲生產，其餘30%在亞洲製造，主要是在中國。

川普25日表示，他將對來自中國的商品加課10%的關稅，直到中國阻止非法藥物與毒品流入美國為止。

Ingka集團經營宜家家居大部分門市，但布勞汀沒有直接回答集團是否因應川普的關稅措施轉移生產線。布勞汀強調公司與供應商有著平均超過10年的長期合作關係。

他說：「（我們）堅持長期關係，無論情況如何。」