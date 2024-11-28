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貿易戰2.0重燃 中信投信：越南憑三優勢成最大贏家

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統當選人川普近日宣布，上任首日將對中國大陸進口商品加徵10%關稅，同時對加拿大、墨西哥進口商品課徵25%關稅，預料將重塑全球供應鏈版圖。中信投信越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南憑藉著供應鏈轉移優勢、積極的外商投資政策以及相對可控的貿易風險，可望成為此波貿易戰的最大受益國之一，投資人及早關注越南市場的長期投資價值。

張晨瑋指出，根據高盛最新研究報告顯示，不論川普實施20%對中關稅或10%全面性關稅，越南將是少數在中美貿易戰中獲益的國家。美聯儲的經濟研究數據更進一步佐證，在川普2017年上任後的五年，美國從中國大陸進口比重下降5.1%，而從越南進口則上升1.9%，顯示企業正加速將生產線轉移至越南。

張晨瑋表示，越南具備地理位置優勢，且擁有充沛的勞動力資源，加上政府積極推動外商投資政策，隨著川普再度掀起貿易戰，預期將加速企業遷廠腳步，為越南帶來更多投資與貿易機會。

針對市場擔憂的貿易限制問題，張晨瑋認為風險相對可控。張晨瑋分析，從戰略角度來看，在美國制衡大陸的大方向下，川普政府較可能與其他亞洲國家維持友好關係。舉例來說，川普前任期間雖曾對越南特定產業啟動貿易調查，但多屬於個案性質，且最終並未採取全面性制裁措施。

近期美元走強確實對越南股市造成壓力，外資因美越利差擴大而出現賣壓。不過張晨瑋表示，這種情況預期不會持續太久，觀察川普前任期間，除了2020年疫情期間的特殊情況外，美元指數大多呈現弱勢走勢，川普本人也多次表態支持弱勢美元政策。

中信投信看好越南長期發展前景，建議投資人可透過定期定額方式進場布局。張晨瑋強調，越南的內需市場持續成長、政府投資環境改善，加上供應鏈轉移效應，有望成為新興市場中的亮點，值得投資者持續關注；越南股市可望在2025 年，由「邊境市場」升級至「新興市場」，這將為越南資本市場開啟另一新篇章。張晨瑋建議投資者，可透過主動式管理的基金，把握越南市場投資機會。

最新數據顯示，越南股市已展現回溫跡象，11月底連續數個交易日呈現外資淨流入，顯示國際投資人對越南市場信心逐步回升。在全球供應鏈重組、美元漲勢趨緩等多重利多加持下，越南股市後市可期。

川普 越南

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