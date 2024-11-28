油價和食物價格下跌 美國今年感恩節過得比去年輕鬆

美國人今年感恩節旅行人數料創新高，享用感恩節大餐的成本也降低，燃料與食品價格下跌，讓飽受通膨所苦的美國消費者輕鬆不少。

美國汽車協會（AAA）估計，在感恩節期間至少旅行50英里的美國人將近8,000萬人，創下歷史新高。聯邦航空管理局（FAA）表示，今年的感恩節假期將是幾十年來最繁忙的一年，預計長周末將安排超過308,000架次的航班。

適逢全球石油需求成長放緩，中東地區停火協議壓低原油價格，汽油價格也隨之下降。根據能源資訊署（EIA）估計，在感恩節前，平均每加侖汽油售價僅稍高於3美元，是2020年以來感恩節期間的最低水準，專家估計加滿油箱的成本較去年低5%到10%。

美國航空公司（American Airlines）預測，今年感恩節期間的旅客人數會比去年多出50萬人次，而聯合航空公司（United Airlines）則預期今年將迎接史上最繁忙的感恩節假期，每天旅客人數比去年多約3萬人次。

同時，據美國農業事務聯合會（AFBF）估計，感恩節晚餐成本已連續兩二年下降。今年，供10人享用的晚餐費用為58.08美元，比去年便宜了5%，但仍比新冠肺炎疫情前高出近20%。

美國零售商正競相爭取精打細算的感恩節消費者。沃爾瑪（Walmart）推出「無通膨」的感恩節餐組合，八人份餐每人不到7美元。Target 也將今年的感恩節餐點組合價格降價20%，推出四人家庭套餐僅需20美元的優惠。