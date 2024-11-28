全因川普2.0 億萬富豪投資人艾康強力買進這支小型股

根據向美國證券交易委員會申報的資料，從川普贏得美國總統大選開始、到本周二為止，億萬富豪艾康（Carl Icahn）已連續15個交易日、每天都在買美國肥料生產商CVR Partners的股票，共買進約142,000股，將總持股增加到大約390萬股，占在外流通股的37%左右。此舉似乎是押注，在川普第二個任期，天然氣價格將下滑。

CVR在美國堪薩斯和伊利諾兩州，設廠生產以天然氣為原料的氮肥產品。由於川普主張鑽探更多石油和天然氣，產量增加可能導致降價，CVR的成本支出勢將減少。

艾康顯然在大選之前就很喜歡CVR的業務，選後似乎更看好，但目前不清楚他周三是否還在繼續買。該公司規模尚小，市值7.5億美元，根據FactSet，沒有分析師追蹤分析這支股票。

除CVR外，天然氣價格看跌導致個股上漲的案例，還包括GE Vernova，它生產燃氣發電用的渦輪機，股價在大選後走高。加拿大皇家銀行（RBC）分析師Christopher Dendrinos周一將該股目標價調高到376美元，高於原先的285美元和周三收盤價335.33美元，指渦輪機組供應吃緊允許GE Vernova漲價。

大選後截至周三為止，CVR Partners股價大漲13%，GE Vernova也攀高約6%。兩支個股的表現均優於標普500指數的同期上漲約4%。