美國大選月海外基金表現 美股跑第1

美國總統大選11月5日落幕，川普勝出，法人回顧11月各類型海外基金表現概況，美國基金一馬當先；但可能受川普加徵關稅波及的大中華、歐洲、拉美等地區基金表現相對疲弱，11月以來績效呈現負數。

根據理柏資訊（Lipper）的統計資料，11月以來，台灣金管會證期局核備的966檔境外基金，平均上漲2.25%，其中689檔股票型基金平均上漲2.5%，260檔債券型基金平均上漲1.66%。

其中以美國基金表現最佳，美國小型股基金11月以來平均上漲10.96%，美股基金上漲7.74%，分占各類型基金表現排行榜前2位。

富蘭克林證券投顧分析，川普當選下任美國總統，共和黨也拿下參、眾兩院，投資人期待未來新政府將推出減稅、放鬆監管等親商措施，激勵股市走揚。尤其金融、公用事業、科技、能源等產業型基金，因投資人看好川普當選後有望推出利多政策，表現特別強勁。

反觀川普揚言課徵關稅，較易受到波及的大中華、歐洲、拉美等地區基金表現較疲弱，11月以來績效跌幅落在0.75%至2.56%之間，呈現負數。印度、日本等美國盟友股市則表現穩健，分別上漲2.45%、2.43%。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治分析，川普執政風格鮮明且政策變數大，競選期間所提出的主張將來是否落實都需要密切觀察，唯一確定的是其「重商主義」立場，過去在川普1.0期間曾實施企業減稅、監管放寬等措施，續任期間這些政策延續機率相當高。

此外，川普競選期間與特斯拉執行長馬斯克互動緊密，馬斯克是創新研發龍頭企業的代表，已確定執掌政府效率改革部門，對於美國著重創新研發的企業料將帶來有利政策環境，有助於創新研發類型企業的營運發展、進而嘉惠相關公司的股價表現。