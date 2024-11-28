快訊

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

12強賽／500元鈔換12強英雄？ 現任「C位小將」林志祥：難過但值得

爭議中落幕的COP29：氣候融資全球都不滿？

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國央行連2月降息 下調經濟成長預期

中央社／ 首爾28日專電

韓國銀行（相當於中央銀行）今天召開金融貨幣委員會議，連續2個月降息，再次下調25個基點（1碼）至3%，期望挽救國內經濟；對今年經濟成長率預期則下調至2.2%。

韓國銀行10月時隔3年2個月降息1碼，這個月選擇再次降息，在韓元持續貶值、與美國基準利率差距擴大、房市不穩等狀況下令人意外，委員會在議決書中說明，降息主要是為緩解景氣惡化的風險，透過降息推升內需消費及投資。

不過，這次降息將使韓美基準利率差距從1.5個百分點擴大至1.75個百分點，可能使外資撤出，韓元持續貶值。

對於連續降息可能造成匯率、物價及家庭負債不穩定等負面影響，委員會表示，雖然匯率波動可能擴大，但通貨膨脹開始穩定、家庭負債漲勢緩解的趨勢仍在持續，當局也會持續監視降息帶來的金融市場變化，調整未來降息的速度。

今天發布的最新今年經濟成長率預期，也從原先的2.4%下調至2.2%；與韓國政府預期的2.6%，以及國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）、韓國開發研究院（KDI）預期的2.5%相比明顯低，可以看出韓銀對韓國近期景氣更不看好。

韓銀更將2025年經濟成長率展望從2.1%下調至1.9%，韓聯社報導指出，這可能是因為美國總統當選人川普明年上任後帶來的貿易保護主義及關稅上調等政策，預期對韓國出口造成衝擊所致。

成長率

延伸閱讀

Fed會議紀錄 暫停降息現跡

美債商品 身價翻紅

投資等級債 規模大增

非投等債商品 有魅力

相關新聞

韓國央行連2月降息 下調經濟成長預期

韓國銀行（相當於中央銀行）今天召開金融貨幣委員會議，連續2個月降息，再次下調25個基點（1碼）至3%，期望挽救國內經濟；...

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

美國監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」（24X），也成為第一個允許全天候交易股票的主要市場，可望是小散戶福音，卻也可能演變為機構法人的噩夢。

英特爾公告 接受美國補貼 晶圓代工事業的股權出售受限

英特爾周三（27日）表示，該公司與美國政府的78.6億美元半導體補貼協議，限制了該公司讓晶圓製造事業成為獨立實體後，出售...

馬斯克又造就迷因股！UMAC飆漲 小川普受惠

特斯拉和SpaceX的執行長馬斯克（Elon Musk）偏愛無人機勝過傳統戰機，他上周日在X平台上發文批評F-35，結果...

現在才進場買美債 會不會太晚？

道瓊社發出的巴隆周刊報導指出，美國公債現在看起來很有吸引力，因為殖利率有跡象不會再走得更高。

《讀賣新聞》明春將推日股新指數 提供投資人新選擇

日本發行量最大的報紙《讀賣新聞》表示，計劃明年3月在日本推出新的股市指數「讀賣股市指數」，希望成為在日經225指數與東證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。