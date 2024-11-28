韓國央行連2月降息 下調經濟成長預期

韓國銀行（相當於中央銀行）今天召開金融貨幣委員會議，連續2個月降息，再次下調25個基點（1碼）至3%，期望挽救國內經濟；對今年經濟成長率預期則下調至2.2%。

韓國銀行10月時隔3年2個月降息1碼，這個月選擇再次降息，在韓元持續貶值、與美國基準利率差距擴大、房市不穩等狀況下令人意外，委員會在議決書中說明，降息主要是為緩解景氣惡化的風險，透過降息推升內需消費及投資。

不過，這次降息將使韓美基準利率差距從1.5個百分點擴大至1.75個百分點，可能使外資撤出，韓元持續貶值。

對於連續降息可能造成匯率、物價及家庭負債不穩定等負面影響，委員會表示，雖然匯率波動可能擴大，但通貨膨脹開始穩定、家庭負債漲勢緩解的趨勢仍在持續，當局也會持續監視降息帶來的金融市場變化，調整未來降息的速度。

今天發布的最新今年經濟成長率預期，也從原先的2.4%下調至2.2%；與韓國政府預期的2.6%，以及國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）、韓國開發研究院（KDI）預期的2.5%相比明顯低，可以看出韓銀對韓國近期景氣更不看好。

韓銀更將2025年經濟成長率展望從2.1%下調至1.9%，韓聯社報導指出，這可能是因為美國總統當選人川普明年上任後帶來的貿易保護主義及關稅上調等政策，預期對韓國出口造成衝擊所致。