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英特爾公告 接受美國補貼 晶圓代工事業的股權出售受限

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾公司Logo。美聯社
英特爾公司Logo。美聯社

英特爾周三（27日）表示，該公司與美國政府的78.6億美元半導體補貼協議，限制了該公司讓晶圓製造事業成為獨立實體後，出售其股權的能力。

美國商務部周二宣布對英特爾的補貼案，這是包含發給台積電等其他業者總計390億美元半導體補貼金的一環，目標振興美國的晶片製造。

英特爾執行長基辛格9月時表示，公司計劃將晶圓代工事業Intel Foundry分拆為一家子公司，並且願意開放外部投資人入股。

在周三最新提交的證券文件中，英特爾表示，如果Intel Foundry被分拆為新的、未上市的法律實體，補貼金要求該公司持有Intel Foundry至少50.1%的股權。如果Intel Foundry變成一家公開上市公司，而且英特爾本身不是其最大股東，那麼在變更控制權條款之前，英特爾只能賣出35%的Intel Foundry股權給任何單一股東。

英特爾沒有立即對這些揭露的資訊進行回應。美國商務部發言人表示，政府正在與所有直接補助金接受者，針對控制權變更條款進行談判。

根據文件，英特爾必須遵守這些限制，才能繼續該公司在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州價值900億美元的項目，並繼續在美國製造先進晶片。文件指出，控制權的任何變更都可能需要英特爾尋求美國商務部的許可。

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