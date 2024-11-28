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《讀賣新聞》明春將推日股新指數 提供投資人新選擇

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
《讀賣新聞》表示，計劃明年3月在日本推出新的股市指數「讀賣股市指數」。美聯社
《讀賣新聞》表示，計劃明年3月在日本推出新的股市指數「讀賣股市指數」。美聯社

日本發行量最大的報紙《讀賣新聞》表示，計劃明年3月在日本推出新的股市指數「讀賣股市指數」，希望成為在日經225指數與東證指數（Topix）以外的替代選擇，能彰顯日本經濟的強度，並鼓勵國內投資人投資日股。

「讀賣股市指數」被暱稱為「讀賣333指數」（Yomiuri 333），由333家能代表日本的企業組成，不乏日本知名的上市企業，計價單位為日圓，將顯示成分股的平均價格變動，而且所有成分企業的權重都相同，在日本金融圈較少見，但指數受到大企業或特定公司股價波動的影響也將較小。

相較下，日經225指數為股價加權指數，會受到高價股股價波動的牽動，例如優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）在該指數的權重超過10%。東證指數則是市值加權指數，也易受到大企業股價震盪的影響。

因此，「讀賣股市指數」實際上較強調中型股，例如日本汽車零件與電子零組件製造商。這個新指數將由野村控股旗下的野村信託研究與顧問公司（NFRC）計算與管理。

《讀賣新聞》預期，在「讀賣333指數」明年3月推出後不久，就會出現追蹤該指數的共同基金和指數型基金（ETF）問世，目前一家大型資產管理業者也正準備在明年春季之後，開發與「讀賣333指數」連結的金融商品，包括投資信託。

參與創建指數的《讀賣新聞》主管表示，他們希望提供投資人第三個能夠判斷整體股市的選項，目標是鼓勵長期投資日本，也期望能吸引日本個人儲蓄帳戶（NISA）的資金投入。

一些學術研究已顯示，長期而言，成分股權重相同的投資組合表現優於市值加權的資產組合，原因之一是在維持相同權重時的投資組合重新平衡，可能會讓更多資金流入準備上漲的價格遭低估個股，但重新平衡也會有交易成本。

信託 指數 日本經濟

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