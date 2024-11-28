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日本晶片股狂漲 傳美對陸晶片設備管制不若預期嚴苛

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
半導體設備製造商的Kokusai Electric周四一度飆漲23%，有報導說美國政府即將宣布對中國大陸晶片設備及人工智慧記憶體晶片的銷售管制會比原先規畫寬鬆。路透
半導體設備製造商的Kokusai Electric周四一度飆漲23%，有報導說美國政府即將宣布對中國大陸晶片設備及人工智慧記憶體晶片的銷售管制會比原先規畫寬鬆。路透

日本半導體類股周四大漲，帶動日股大盤反彈。有報導說，美國政府即將宣布對中國大陸晶片設備及人工智慧記憶體晶片的銷售管制會比原先規畫寬鬆。

消息傳出後，東京威力科創（Tokyo Electron）一度上漲10%，創下8月來最大漲幅。同為半導體設備製造商的Kokusai Electric 一度飆漲23%。

東證指數由黑翻紅，截至東京時間午盤收盤，上漲0.5%，報2,679.96點，早盤一度下跌0.9%。

Ortus Advisors日本股票研究主管Andrew Jackson說：「這消息對日本的晶片相關股票來說是個利多，特別是那些在中國市場銷售占比較高的企業。」

除了東京威力科創和Kokusai ，其他半導體設備製造商也受益匪淺，Towa Corporation股價上漲6.2%，Screen Holdings跳漲9.6%。

彭博引述知情人士報導，拜登政府計劃列入實體清單的華為供應商少於原本草案的規畫。此外，美國也不會將長鑫存儲列入實體清單。

不過，隨著美國新政府即將在1月上台，這對日本晶片製造商的利多可能只是短暫的。Jackson指出，「這都要取決於即將上任的川普政府是否會延續同樣溫和的基調」。

半導體 日本 美國

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