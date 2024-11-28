英特爾：出售晶圓代工事業持股的能力 因美國補貼而受限

美國晶片大廠英特爾（Intel）27日表示，從美國政府獲得78.6億美元補貼的交易，限制了若該公司把晶圓代工服務部門（IFS）晶片製造部門區隔為獨立實體，出售IFS持股的能力。

路透報導，英特爾在呈交的申報文件中表示，如果IFS被區隔成一家新的私人控股法律實體，從美國政府獲得的補貼，要求英特爾至少須持有 50.1% 股權，若IFS成為公開上市公司、英特爾又不是最大股東，IFS只能向任何單一股東出售35%股權，否則就會觸發控制權變更條款。

文件顯示，英特爾必須遵守這些限制，才能繼續在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州推動價值900億美元的計劃，並繼續在美國生產尖端晶片。文件指出，任何控制權的變更，都可能要求英特爾向美國商務部申請許可。

路透記者在向英特爾請求對上述披露資訊發表評論時，未立即獲得回應。美國商務部發言人表示，政府正與所有直接取得補貼的業者，協商控制權變更條款。

美國商務部26日宣布撥發給英特爾的補貼，為振興美國晶片製造的補貼措施一環。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）9月曾說，計劃把IFS分拆為子公司，並願意接受外部投資人的投資。