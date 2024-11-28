美國傳下周對銷往大陸晶片設備頒布額外管制 HBM也納管

彭博引述知情人士報導，拜登政府最快可能在下周公布加強管制半導體設備和人工智慧（AI）記憶晶片銷往中國大陸的新辦法，美光、三星電子、SK海力士對大陸出貨將受影響。

消息人士強調，最終版本仍以正式發布為準。知情人士指出，最新提案與先前草案之間明顯的差異，首先是美國原本考慮將六家華為供應商納入管制，但目前僅打算將部分華為供應商納入實體清單，最明顯的是排除了長鑫存儲。

知情人士透露，新規定考慮制裁的對象還包括中芯國際擁有的兩家晶片廠。此外，新納入超過100家實體清單的主要是大陸半導體製造設備企業，而非直接生產晶片的製造廠。Wired較早已報導，美國可能最快於下周一公布新的出口管制規定。

最新版本的美國管制措施也將高頻寬記憶體（HBM）列管。知情人士透露，三星電子、SK海力士以及美光科技都會受到新措施的影響。

彭博指出，美國晶片設備製造商強力遊說多少發揮了效果，他們數月來反對美國單方面對六家華為供應商在內的關鍵大陸關鍵企業實施管制。他們宣稱，這類制裁會讓美國業者在國際競爭中處於不利地位，像東京威力科創（Tokyo Electron）和艾司摩爾（ASML）都只受到日荷政府部分限制。

知情人士透露，美國的新規定將若干工具類別實施額外管制，但仍讓日本和荷蘭在內的盟友得以豁免於外國直接產品規則（FDPR）的相關條款之外。目前還不清楚日本或荷蘭是否最終會對美國計劃制裁的大陸企業施加額外限制。