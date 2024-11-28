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川普長子擔任無人機公司顧問 支持製造業回歸美國

中央社／ 奧蘭多27日綜合外電報導
美國總統當選人川普長子小唐納。美聯社
美國總統當選人川普長子小唐納。美聯社

美國一家無人機公司在宣布聘請總統當選人川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）加入顧問委員會後，這家沒沒無聞的公司今天股價大幅飆升。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，Unusual Machines今天凌晨發布新聞稿宣布這項人事任命。

設在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的UnusualMachines兩年前收購了一家無人機製造商和另一家無人機零售公司後成立。

Unusual Machines執行長伊凡斯（Allan Evans）在新聞稿中表示：「小唐納加入我們的顧問委員會，為我們帶來了推動無人機零件製造回歸美國所需的獨特專業知識。他帶來豐富的經驗，在我們持續打造企業之際，我期待他所提供的建議和角色。」

小唐納．川普在聲明中，也提到這項任命與父親川普「美國優先」經濟政策的背景有關。

小唐納．川普說：「對無人機的需求顯而易見，而同樣明顯的是，我們必須停止購買中國製無人機及零件。」

他說：「我熱愛Unusual Machines為了將無人機製造的就業機會帶回美國所進行的工作，並且很興奮能在此中扮演更重要的角色。」

Unusual Machines宣布小唐納．川普加入後，其股價在大量交易中幾乎翻倍，一度突破10美元，隨後略微回跌。Unusual Machines今天收盤股價為9.89美元。Unusual Machines股價今年5月一度低至每股98美分。

今天Unusual Machines的股價飆升顯示，無論好壞，「川普」這個名字都能極大影響一家企業的命運。在川普的第一個總統任期內，他的社交媒體貼文只要提到某家公司或其高層，經常會導致股價漲跌，對投資者帶來實質性風險或利益。

然而，Unusual Machines可能會陷入麻煩，尤其是川普如果真的對中國發動新一輪貿易戰。

川普選前曾表示，一旦他上任，中國商品將面臨懲罰性關稅，而Unusual Machines在證券文件中提到對中國進口的高度依賴。

Unusual Machines在一份監管文件中提出警告，「如果增加關稅，可能會對我們的業務和經營成果造成重大且不利的影響」，並指出這可能導致價格調漲。

川普 美國大選

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