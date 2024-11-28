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iPhone今年出貨量成長估落後非蘋陣營 明年有望超車

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
IDC的最新報告預測，蘋果iPhone今年智慧手機出貨量成長將落後競爭對手。歐新社
IDC的最新報告預測，蘋果iPhone今年智慧手機出貨量成長將落後競爭對手。歐新社

國際數據資訊公司（IDC）的最新報告預測，蘋果iPhone今年智慧手機出貨量成長將落後競爭對手，但明年料將上演「大逆襲」，領先Anddroid陣營。

IDC預估，今年全球智慧手機出貨量將成長6.2%至12.4億支，多數是由新興市場與中國大陸的Andorid智慧手機成長所帶動。今年Android手機出貨量預料將年增7.6%，其中在日本和中國大陸以外的亞太地區（APeJC）、拉丁美洲、中東與非洲、以及中國大陸，主要為低階裝置。

相較下，iOS手機今年預料將溫和增長0.4%，蘋果在中國大陸、美國及歐洲等大型市場仍遭遇挑戰，顯示蘋果的Apple Intelligence功能還沒如華爾街多頭預期般掀起換機潮。

IDC資深研究主管波帕爾（Nabila Popal）在世界每季手機最追蹤報告指出，「雖然生成式人工智慧（AI）依然是熱議話題，也是許多販售業者的首要優先，但還沒大幅影響需求，也還沒驅動初期換機」，「我們持續相信生成式AI未來幾年將革新用戶體驗，但還需要更多投資，以提高消費者的認識，並推出能促使消費者湧入商店、並創造許多人等待超級換機潮的『必有』功能」。

他說，「目前而言，我們預期生成式AI智慧手機只會裝配在高階旗艦裝置，接著持續下移到價位較低的手機，在2028年前迅速成長到占智慧手機市場的70%」。

不過，IDC預估明年iOS裝置出貨量將成長3.1%，領先Android手機的1.7%預估值。IDC預測，全球智慧手機出貨量成長率明年起預料將降至低個位數百分比，2023-2028年的年均複合成長率（CAGR）為2.6%，原因包括智慧手機滲透率提高、換機周期拉長、以及二手智慧手機市場迅速成長所帶來的阻力。

IDC的報告也提到折疊手機市況，研究主管史卡賽拉（Anthony Scarsella）指出，雖然上季折疊手機出貨量下滑7.4%，但今年有望成長10.5%，到2028年都可望維持二位數百分比的成長率，五年年均複合成長率估為15.9%，不過中國大陸智慧手機業者的成長日漸放慢，同時手機電池續航力的憂慮和缺乏獨特用途也正抑制成長。

iPhone 主管 成長率

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