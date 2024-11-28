快訊

南韓遇117年來最強降雪！上百航班被取消 癱瘓交通已釀3死

出國旅遊如何確保護照不失竊？專家揭放身上一處最容易被扒走

台中公捷處長性騷遭免職 差2年退休+月薪代價逾千萬元

美股明年繼續跑贏全球！小摩不再悲觀 估標普500指數上6,500點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通連續兩年錯誤看跌標普500指數，現在轉變態度，預測該指數未來一年將上漲到6,500點。路透
摩根大通連續兩年錯誤看跌標普500指數，現在轉變態度，預測該指數未來一年將上漲到6,500點。路透

摩根大通連續兩年都對標普500指數抱持看跌觀點，但現在轉為預測該指數未來一年將上漲。

Dubravko Lakos-Bujas周三發給客戶的報告顯示，標普500指數的2025年目標價位是6,500點，比彭博資訊追蹤的策略師平均預測6,300點更高。這意味較周四收盤的5,998.74點，還有上漲8%的空間。

Lakos-Bujas的看漲預測是基於健康的勞動市場、利率下調，以及在AI技術領域競賽資本支出激增等利多因素。他在報告裡寫道，「地緣政治的不確定性升高，加上政策推進給前景帶來異常複雜的影響，但機遇可能大於風險」。

在小摩轉變觀點前，該投行知名策略師、對美股判斷接連遇挫的克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）已在2024年初離職。

主要銀行和分析師對未來一年的美股全都看漲：高盛集團、摩根士丹利和美國銀行的目標價在6,600點附近，德意志銀行和Yardeni Research的預測則高達7,000點。

Mislav Matejka在內的小摩策略師在周三表示，「當前地區市場兩極化的階段可能會延續下去，國際市場的本益比看起來並不高，但美國的本益比已經相當高昂，相對利差可能會在更長一段時間內居高不下。」

標普500指數的12個月預估本益比已逾22，過去十年的平均值為18。

此外，也有人擔心川普承諾的政策，從提高關稅到大規模驅逐移民，可能重燃通膨並推高債券殖利率，進而拖累股市。

Lakos-Bujas談展望時表示，儘管存在「極具破壞性的政策，可能對股市構成下行風險」，但川普對市場的重視、聯準會的降息，以及中國大陸的刺激政策，應該能為股市奠定基礎。

在科技股和AI熱潮的推動下，美股今年跑贏其他國家股市，經濟保持韌性，聯準會在通膨下降之際進入了降息周期。

指數 標普 美股

延伸閱讀

南韓央行意外連續第二度降息 因應川普帶來混局

美股題材豐 後勁十足

美債商品 身價翻紅

投資等級債 規模大增

相關新聞

Fed會議紀錄 暫停降息現跡

聯準會（Fed）26日公布的11月會議紀錄顯示，美國經濟持穩、通膨緩慢降溫之際，官員普遍支持未來降息應該審慎為之，轉為「...

巴菲特減持蘋果有理！「七巨頭」展望轉趨平淡 僅特斯拉例外

美股「七大巨頭」成長展望仍高於平均值，但華爾街共識預測顯示，明年這七支巨型股的獲利表現只會比標普500指數其餘493檔成...

美股明年繼續跑贏全球！小摩不再悲觀 估標普500指數上6,500點

摩根大通連續兩年都對標普500指數抱持看跌觀點，但現在轉為預測該指數未來一年將上漲。

南韓央行意外連續第二度降息 因應川普帶來混局

南韓央行今天宣布降息1碼，繼上月政策轉向後，意外連續調降基準利率，同時下調明年經濟成長率預估值。

俄工商次長：海外廠商恢復供應俄研發Baikal微處理器

俄羅斯工業暨商業部次長史巴克26日在莫斯科一場國際電子產品展聲稱，相關廠商再度開始供應俄羅斯研發的貝加爾（Baikal）...

創辦人柳井正首度表態！UNIQLO「不使用新疆棉」

日本知名成衣品牌UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）執行長柳井正，接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。