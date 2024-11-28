南韓央行意外連續第二度降息 因應川普帶來混局

南韓央行今天宣布降息1碼，繼上月政策轉向後，意外連續調降基準利率，同時下調明年經濟成長率預估值。

南韓央行將7天期附買回利率調降1碼至3%，彭博資訊分析，可能是對川普當選美國總統後貿易與經濟疑慮增加，所採取的先制行動。先前接受彭博調查的22位經濟學家中，只有4人預測到央行本次會降息。

此外，南韓央行也將2025年國內生產毛額（GDP）成長預估值調降到低於2%，預估僅擴張1.9%，不如8月時預估的成長2.1%；2024年GDP成長預估值下調至2.2%，先前預測為2.4%。這也可能是央行本次降息的原因。

美元兌韓元升值0.2%至 1,394.00韓元，為四天內首度走升。

房地產市場放緩、通膨壓力降溫以及出口成長放緩，為南韓央行本周降息奠定了基礎。 川普上任後，關稅可能上升，引發決策官員考慮如何支撐南韓依賴貿易的經濟。

川普的競選承諾包括對貿易夥伴提高關稅，以及可能取消對在美國境內運營的外國公司的補貼，例如三星電子和現代汽車等韓國公司。

在決策前就預料到會降息的野村控股經濟分析師朴正宇（音譯）表示：「自從美國大選以來，對出口的逆風因素浮現，我們預期決策官員會轉移焦點。」他對降息的預測是基於「經濟展望和寬鬆財政穩定度的疑慮惡化」。

最新降息的決定，有違南韓央行向來不願在重大經濟危機之外連續降息的做法。最新行動凸顯出央行委員感到急迫性，也顯示南韓央行有意願在全球經濟變得全面更加動盪之際，採取更靈活的態度。

川普的競選承諾包括對貿易夥伴調高關稅，撤回對在美國本土營運外資企業的補貼，像是三星電子、現代汽車。南韓大幅仰賴出口貿易來維持經濟動能。

培育證券分析師安呂河（音譯）表示：「半導體業者出口表現的不確定性正在上升。川普勝選可能對中國加徵關稅等因素可能提高了經濟下滑的風險。」