俄工商次長：海外廠商恢復供應俄研發Baikal微處理器

俄羅斯工業暨商業部次長史巴克26日在莫斯科一場國際電子產品展聲稱，相關廠商再度開始供應俄羅斯研發的貝加爾（Baikal）系列微處理器。據報導，俄方取得的是之前在海外卡關、近日終於送達的產品。

根據公開資料，2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭、台灣隨後宣布對俄實施制裁以前，台積電分別為俄羅斯IC設計商「貝加爾電子」（Baikal Electronics ）及處理器和運算系統開發商MCST生產Baikal及Elbrus微處理器。

「貝加爾電子」及MCST皆已遭英、美、歐盟制裁，且是俄羅斯國防部和軍工業供應商，產品可見於俄羅斯武器系統。2022年12月，俄羅斯數位發展部長沙達耶夫（Maksut Shadayev）指出，已生產完成的數批Baikal和Elbrus系列微處理器「卡在」國外、生產商不願出貨，對俄羅斯國內組裝伺服器等產品造成負面影響。

俄羅斯高科技產業大型新聞網站CNews在26日以「Baikal回歸祖國」為題報導，史巴克（VasilyShpak）在參觀國際展會Electronica Russia各攤位時，向CNews指出，目前有約1000件Baikal-S微處理器運抵俄羅斯。

一名產業界人士向CNews透露，大部分運抵俄羅斯的微處理器已「分配完畢」，且多家公司「排隊等著要」。

CNews指出，儘管目前抵俄Baikal處理器數量不多，對業界而言，這已是「重要一步」。

「貝加爾電子」拒絕回應CNews一系列提問，包括何時還會有新一批微處理器運抵、數量為何，以及供應問題是如何解決的。

Baikal-S是「貝加爾電子」較新款處理器，公司曾在2021年10月自台積電取得一批試做樣品，並預期至2022年第3季結束前可取得首批Baikal-S量產規格件，數量預計在1萬2000至1萬4000件之間。

根據公司2021年發布的計畫書，「貝加爾電子」原期待透過新開發的Baikal-S搶佔市場，並進而擴展至其他系列處理器。根據規劃，「貝加爾電子」原期望借助台積電產能，2022年底前達成供應30萬件處理器的目標。

科技資訊網站Tom’s Hardware分析「貝加爾電子」成功取得Baikal-S的可能原因，推測或許是公司改變設計並轉而向其他生產商下單（例如在中國的廠商），或者藉由代理人下單等欺瞞手段，自台積電取得產品。