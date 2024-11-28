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美債殖利率降至選前水準 價格上揚 「末日博士」羅比尼這樣布局

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國各年期公債的價格周三全面上揚，因為重要通膨指標的升幅符合預測，而且債券標售吸引到強烈需求。路透
美國各年期公債的價格周三全面上揚，因為重要通膨指標的升幅符合預測，而且債券標售吸引到強烈需求。路透

美國各年期公債的價格周三全面上揚，因為有個重要通膨指標的升幅符合預測，而且債券標售吸引到強烈需求。以10年期公債為例，殖利率下降多達8個基點到4.2%，為11月1日以來最低，回到大選前水準。但「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）正在為長債殖利率走高做準備，因為川普的政見可能侵蝕物價的穩定性，長短期公債間的利差會擴大。

美債周三上漲的㥽況與歐洲公債類似，後者價格在德法兩國消費者信心數據疲弱後走高。而在美財政部標售7年期債券使殖利率降到選前水準後，美債漲勢延續。最新一輪的價格反彈發生於因感恩節周四休市而導致交易時間縮短的本周。

官方報告顯示，聯準會偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）在10月年增2.3%，核心PCE年增2.8%，均符合市場預期。周三公布的其他數據也顯示，第3季經濟擴張步伐穩健，而美國每周失業救濟金請領數量少於預期。

交易員目前認為，聯準會下月降息1碼的機率大約是60%，略高於本周稍早的50%。

在期權市場上，周三的活動顯示出，10年期公債看跌期權的買盤擴大，延續過去一周對殖利率會在明年初走升的看法。

在另一方面，經濟學家羅比尼正在為殖利率曲線陡峭化做準備，有人將此稱為「川普交易」，可因降息而獲利。

他周三在彭博ETF IQ節目中表示，「先前所有的通膨衝擊都意味，長債的名目和實質殖利率都將走高，因此，你需要一個替代品，它能將通膨走高時表現良好的東西全部結合起來。」

他說：「在平均通膨率可能是5%而非2%的世界裡，債券殖利率也許會接近7%到8%，而非目前的逾4%。」這將使傳統上屬安全資產的美國公債「面臨巨大的價格風險」。

曾稱比特幣為 「所有泡沫之母」的羅比尼，仍然對此一全球最大的加密貨幣，避之唯恐不及。他說，「比特幣極不穩定，如果想要財富保值，而不是高波動性，就應該遠離這類型資產」。

羅比尼新推出的Atlas America Fund（USAF）將短期國庫券ETF列為最大成分股。其他持有的ETF追蹤標的包括黃金信託基金、抵禦氣候變遷的房地產投資信託基金、市政證券和公司債券。

ETF 美國 通膨

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